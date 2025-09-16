Gary - Io ero Arnold uno speciale sull' attore scomparso a 42 anni

Roma, 16 set. (askanews) - Una clip in esclusiva di "Gary - Io ero Arnold", uno speciale di 90 minuti che racconta la vera storia di Gary Coleman, il celebre bambino star della sitcom anni '80 "Il mio amico Arnold", in onda martedì 23 settembre alle 22:55 su Sky Crime e NOW. Gary Coleman ha fatto breccia nel cuore di milioni di spettatori interpretando il piccolo protagonista della serie, autore della celebre battuta: "Che cosa stai dicendo, Willis?". Ma dietro quel volto sorridente si celava una realtà ben più complessa. Lo speciale ripercorre la sua esistenza segnata da una grave malattia cronica che lo costrinse a vivere tra ospedali e dialisi, sin da giovanissimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

