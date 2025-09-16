Garlasco ricostruita in 3D la scena dell’omicidio | nessuna prova di un secondo killer
Le ispezioni si sono concentrate tra l'ingresso dell'abitazione e la rampa delle scale che porta al seminterrato. Gli investigatori hanno proceduto ad effettuare analisi fotografiche e scannerizzazioni digitali, necessarie a realizzare visioni tridimensionali degli ambienti. All'esterno dell'abitazione è stato fatto volare un drone per alcuni minuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulla mattina dell'omicidio di Chiara Poggi ricostruita dall'IA
Delitto di Garlasco, l’analisi del Ris sulle tracce di sangue: un solo assassino. Scena del delitto ricostruita in 3D con i droni
