Garlasco non emergerebbe altro omicida

Servizitelevideo.rai.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.00 Dalla relazione del Ris di Cagliari, da quanto si è saputo, non emerge la presenza di una seconda persona coinvolta nell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. E' l'esito della consulenza depositata in Procura a Pavia basata sull'analisi delle macchie di sangue rilevate attraverso la 'Bloodstain pattern analysis'. I Carabinieri del Ris erano rimasti per tutto il giorno del 9 giugno con le apparecchiature realizzando anche una ricostruzione in 3D dello scenario del delitto nel fascicolo di indagine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

