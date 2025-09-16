Garlasco l' ex perito di Stasi spiazza tutti a Quarta Repubblica sulla spazzatura | Ci fu impedito

Notizie.virgilio.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il genetista Matteo Fabbri rivela che nel 2007 fu impedita l’ispezione della spazzatura nella villetta Poggi. Ora le nuove analisi e i risultati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, l'ex perito di Stasi spiazza tutti a Quarta Repubblica sulla spazzatura: "Ci fu impedito"

