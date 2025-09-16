Garlasco l' ex perito di Stasi spiazza tutti a Quarta Repubblica sulla spazzatura | Ci fu impedito
Il genetista Matteo Fabbri rivela che nel 2007 fu impedita l’ispezione della spazzatura nella villetta Poggi. Ora le nuove analisi e i risultati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
“Anche il computer di Chiara…”. Garlasco, parla il perito: “Dentro cose di questo tipo”
Caso Garlasco, perito: “Esaurito Dna sulla garza”. Secondo l’autopsia Chiara non morse l’assassino
Caso Garlasco, perito gip: nessuna contaminazione recente sul Dna "Ignoto 3" nella bocca di Chiara Poggi | Ecco come cambia l'inchiesta
Garlasco, "Non l'ho assolto subito perché…": cosa rivela il giudice Vitelli su Stasi - "Ho sempre ritenuto il caso di Garlasco un caso paradigmatico di ragionevole dubbio.
"Perché ho assolto Stasi". Garlasco, la rivelazione del giudice in diretta: il video - È atteso per domani, 10 settembre, un nuovo incidente probatorio presso la Questura