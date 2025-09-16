Il tenente colonnello Andrea Berti ha depositato oggi alla procura di Pavia la consulenza chiesta dal procuratore Napoleone sul caso di Garlasco. Si tratta di una relazione di 300 pagine basata sull'analisi delle macchie di sangue rilevate attraverso la "Bloodstain pattern analysis" (Bpa) dalla quale non emergerebbero più persone sulla scena del crimine. Alla consulenza del Ris dovrà essere affiancata quella della dottoressa Cristina Cattaneo incaricata dalla Procura di "rileggere" alcuni aspetti del delitto. La professoressa dovrà stabilire l'arma del delitto, il numero di lesioni e accertare se l'omicidio sia opera di una o più persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, la consulenza dei Ris cambia tutto: cosa rivela