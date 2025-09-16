Garlasco il generale Garofano torna sul profilo dell' assassino di Chiara Poggi | Aggredita da chi conosceva

Secondo il generale Garofano Chiara Poggi è stata "aggredita da una persona che conosceva": qual è il profilo del killer del delitto di Garlasco.

In questa notizia si parla di: garlasco - generale

Delitto di Garlasco, il generale Garofano: “Risultati del Dna per noi scontati. La verità c'è già ed è la responsabilità di Stasi”

Garlasco, il generale Garofano dopo gli ultimi sviluppi sui reperti: “La verità la abbiamo già”

Caso Garlasco, l’intervento del generale Garofano dopo gli ultimi sviluppi

Caso Garlasco: spunta fuori un DNA femminile nei punti nevralgici della scena del crimine. In materiale genetico di una donna venne repertato nel 2007 durante i primissimi sopralluoghi del Ris di Parma, all'epoca comandato dal generale Luciano Garofano

Garlasco, la spiegazione del generale Garofano sul dna fantasma e le ferite sulle palpebre di Chiara Poggi; Garlasco, Luciano Garofano: “La verità già c’è ed è la responsabilità di Stasi”; Garlasco, il generale Garofano: «Mai entrato in casa Poggi, nessuna incompatibilità». Ma il 3 ottobre 2007 fece un sopralluogo.

Delitto di Garlasco/ Garofano: "Basta dire che dna unghie è di Andrea Sempio! Può essere di chiunque" - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con le parole degli avvocati di Andrea Sempio ma anche del generale Garofano, consulente dell'indagato

Garlasco, Bruzzone: "La difesa di Sempio ha fatto un errore"/ "Impronta 33 poteva chiudere subito la partita" - Garlasco, la dottoressa Bruzzone critica l'approccio dei legali di Sempio e Stasi: le sue parole durante la diretta di Ore 14