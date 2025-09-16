Garlasco depositata consulenza Ris | non confermata presenza di secondo killer su scena del crimine attesa perizia medico legale di Cattaneo
La consulenza del Ris di Cagliari esclude la presenza di un secondo omicida: resta aperta l'indagine su Sempio. Attesa la perizia della medico legale Cattaneo I Ris di Cagliari hanno depositato oggi la consulenza tecnica basata sulle macchie di sangue sulla scena del crimine di Garlasco, seco.
“Il secondo killer”. Garlasco, depositata la perizia dei Ris: le novità sul caso
Garlasco: depositata la consulenza del Ris, non emergerebbe un secondo omicida; Garlasco, la relazione Ris: nessun secondo aggressore durante delitto; Delitto di Garlasco, l’analisi del Ris sulle tracce di sangue: un solo assassino. Scena del delitto ricostruita in 3D con i droni.
Garlasco: depositata la consulenza del Ris, non emergerebbe un secondo omicida - Il comandante del Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, si è recato oggi in Procura a Pavia per depositare la consulenza chiesta dai pm nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi
Garlasco, da relazione Ris non emergerebbe secondo omicida - Dalla relazione del Ris di Cagliari, da quanto si è saputo, non emerge la presenza di una seconda persona coinvolta nell'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 ago