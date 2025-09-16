Galleria dell’Accademia ripartono le visite in Lis e i percorsi tattili
Firenze, 16 settembre 2025 - Nell’ambito del progetto “ L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025”, con cui la Galleria dell’Accademia di Firenze celebra i 550 anni della nascita di Michelangelo Buonarroti, da martedì 23 settembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, tornano le visite in LIS e i percorsi tattili, entrambi gratuiti, rivolti a persone sorde, cieche e ipovedenti. Dopo gli appuntamenti primaverili dedicati alla scultura michelangiolesca, il programma autunnale amplia il percorso già avviato dal museo verso una maggiore apertura a pubblici diversi - grazie all’impegno dei Servizi Educativi e Accessibilità della Galleria dell’Accademia, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Firenze, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Firenze e Stazione Utopia - con nuovi contenuti e speciali approfondimenti dedicati alle collezioni dell’istituzione e alla sua storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
