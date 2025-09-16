Galleria dell’Accademia ripartono le visite in Lis e i percorsi tattili

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 16 settembre 2025 - Nell’ambito del progetto “ L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025”, con cui la Galleria dellAccademia di Firenze celebra i 550 anni della nascita di Michelangelo Buonarroti, da martedì 23 settembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, tornano le visite in LIS e i percorsi tattili, entrambi gratuiti, rivolti a persone sorde, cieche e ipovedenti. Dopo gli appuntamenti primaverili dedicati alla scultura michelangiolesca, il programma autunnale amplia il percorso già avviato dal museo verso una maggiore apertura a pubblici diversi - grazie all’impegno dei Servizi Educativi e Accessibilità della Galleria dell’Accademia, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Firenze, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Firenze e Stazione Utopia - con nuovi contenuti e speciali approfondimenti dedicati alle collezioni dell’istituzione e alla sua storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

galleria dell8217accademia ripartono le visite in lis e i percorsi tattili

© Lanazione.it - Galleria dell’Accademia, ripartono le visite in Lis e i percorsi tattili

In questa notizia si parla di: galleria - accademia

Firenze, Andreina Contessa nuova direttrice di Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello

Alla Galleria dell'Accademia di Firenze la mostra "Luce energia infinito" di Wang Yancheng

Galleria dell’Accademia, concerto di Vinicio Capossela per la rassegna su Michelangelo

galleria dell8217accademia ripartono visiteGalleria dell’Accademia, ripartono le visite in Lis e i percorsi tattili - Michelangelo 1475 – 2025”, con cui la Galleria dell’Accademia di Firenze celebra i 550 anni della nascita di Michelangelo ... Si legge su msn.com

Galleria dell’Accademia: al via visite speciali, laboratori didattici e percorsi inclusivi - Sei visite tattili in collaborazione con l’Uici Firenze, dieci visite in Lis in collaborazione con l’Ens Firenze, laboratori per famiglie e scuole secondarie di primo grado: l’8 febbraio prendono il ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Galleria Dell8217accademia Ripartono Visite