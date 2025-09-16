Galleria Bper la nuova mostra esplora il ' Tempo della scrittura'

Modenatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Galleria BPER presenta negli spazi della propria pinacoteca a Modena un nuovo progetto espositivo dal titolo: ‘Il tempo della scrittura. Immagini della conoscenza dal Rinascimento a oggi’, a cura di Stefania De Vincentis, da un’idea di Francesca Cappelletti, con il Patrocinio del Comune di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: galleria - bper

Nuovo sito web per La Galleria BPER

'Il tempo della scrittura', mostra Galleria Bper Banca a Modena; Modena: “Il tempo della scrittura”, la mostra de La Galleria BPER Banca nell’ambito di festivalfilosofia 2025; La Galleria BPER Banca presenta la mostra Ferine Creature.

Galleria BPER Banca, presentata a Modena la mostra "Il tempo della scrittura" - La mostra, visitabile da venerdì 19 settembre 2025 a domenica 8 febbraio 2026, apre al pubblico in occasione di festivalfilosofia, manifestazione di ... Riporta affaritaliani.it

galleria bper nuova mostra'Il tempo della scrittura', mostra Galleria Bper Banca a Modena - La Galleria Bper Banca presenta negli spazi della propria pinacoteca a Modena un nuovo progetto espositivo, 'Il tempo della scrittura. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Galleria Bper Nuova Mostra