Galbusera V8 | la moto dimenticata che torna a vivere
(Adnkronos) – Tra i protagonisti più attesi della Italian Bike Week 2025 di Lignano Sabbiadoro c'è un nome che sa di leggenda: la Galbusera V8.Un progetto nato alla fine degli anni Trenta dall'estro del bresciano Plinio Galbusera e dall'ingegno del motorista fiumano Adolf Marama Toyo, rimasto per decenni avvolto nell'oblio. Una moto avveniristica, rimasta solo
La Galbusera V8 500, la moto "impossibile" @nicocereghini ? Questa 500 particolare fu presentata a Milano nel '36 ma poi non si vide più. Pochi pensavano che potesse funzionare davvero e invece un appassionato friulano dalle mani d'oro, Mirco Snaider
