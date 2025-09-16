Furti di computer nelle scuole di Cervinara Sturno e Prata Principato Ultra

Avellinotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giro di quarantotto ore tre istituti scolastici sono stati vittime di furti di dispositivi informatici. Dopo la scuola di Sturno e quella di Prata Principato Ultra, nella notte i ladri sono entrati nella scuola “Pirozza” di Cervinara, portando via i computer utilizzati da studenti e docenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furti - computer

Furti di computer nelle scuole di Cervinara, Sturno e Prata Principato Ultra; Ancora una scuola nel mirino dei ladri: furto di computer a Cervinara; Furto di computer nell’aula informatica.

furti computer scuole cervinaraAncora una scuola nel mirino dei ladri: furto di computer a Cervinara - Nel giro di quarantotto ore due scuole infatti finiscono nel mirino dei malviventi, anche in questo caso a caccia dei dispo ... Segnala irpinianews.it

Rovigo. Razzie notturne a scuola: spariscono soldi e computer - Ieri mattina, al momento dell'apertura, sono stati infatti scoperti due furti, all'istituto agrario Munerati di ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Furti Computer Scuole Cervinara