Furgone avvolto dalle fiamme paura in strada | chiude la scuola

Salernotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione, questa mattina, in via Adriana ad Angri, dove un furgone che trasportava bombole è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme nei pressi dell'ingresso del Primo Circolo Didattico “Alfonso Maria Fusco”, pochi minuti prima dell'apertura dei cancelli. I soccorsiSul posto sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

