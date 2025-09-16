Nonostante le premesse, e le dichiarazioni d’intenti, di poter dimostrare che la situazione era rimediabile, ieri pomeriggio è arrivata una nuova doccia gelata per la lista civica "È ora!" che appoggia il candidato Presidente della Regione Toscana di centrodestra, Alessandro Tomasi, per quanto riguarda la provincia di Pistoia. L’Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni del Tribunale cittadino, presieduto dal dottor Sergio Garofalo, ha infatti respinto il ricorso presentato per l’ammissione della lista stessa che continua a rimanere, a tutti gli effetti, fuori dalla competizione per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi, limitatamente alla nostra circoscrizione ovviamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fuori i civici per Tomasi: "È ora", ricorso rigettato. Pronto l'appello a Firenze. Ma la strada è in salita