Fuori Asse Festival 2025 torna lo spettacolo del circo acrobatico contemporaneo al Parco della Martesana

Milano, 16 settembre 2025 – Un anfiteatro che si apre alla città e un parco che diventa palcoscenico: dal 19 al 21 settembre 2025 torna a Milano Fuori Asse Festival, la rassegna di circo contemporaneo curata dall'associazione Quattrox4. L'appuntamento, giunto alla quarta edizione, si svolge all' Anfiteatro Martesana nell'ambito di Milano è Viva e porta nel Municipio 2 tre giorni di spettacoli, musica e laboratori creativi, in collaborazione con Nina's Drag Queens e Nama – Nuovo Anfiteatro Martesana -, reduce dal successo estivo della Nama Summer Arena. Sei spettacoli open air, in 'volo'. Il festival propone sei spettacoli open-air firmati da compagnie internazionali, attive nelle principali tournée europee.