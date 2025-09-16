Fumo e esplosioni a Gaza City l' Idf | ci sono migliaia di terroristi

Quotidiano.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza City, 16 set. (askanews) - Fumo si alza in seguito a diverse esplosioni nel Nord della Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha lanciato un potente attacco di terra, annunciato più volte, su Gaza City, chiedendo agli abitanti di allontanarsi dall'area. Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dal tribunale dove era chiamato a testimoniare nell'ambito del processo a suo carico per corruzione, ha confermato la notizia che ieri sera a Gaza l'esercito ha avviato un'"operazione su larga scala", che di fatto segna l'inizio del tentativo di prendere Gaza City, che lo Stato ebraico ha promesso di conquistare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

