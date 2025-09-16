Fuga di cloro | evacuato un hotel una persona in ospedale
Sono stati momenti particolarmente concitati quelli vissuti ieri, lunedì 15 settembre, a Caminata, in Alto Adige: intorno alle 11 è scattato l’allarme per una perdita di sostanze pericolose in hotel.“Il locale tecnico è stato isolato e ventilato. L’hotel è stato completamente evacuato. Una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Un albergo è stato evacuato a Caminata, nel comune di Campo Tures, per una fuga di cloro avvenuta nei locali della piscina. Il custode della struttura è stato assistito dai sanitari per aver inalato i vapori e trasportato in ospedale in via precauzionale. - facebook.com Vai su Facebook
Perdita di cloro, hotel evacuato e custode in ospedale - Intervenute numerose squadre di vigili del fuoco della zona. Scrive rainews.it
