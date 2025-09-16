Fu Me Festival soddisfatti gli organizzatori | 1200 presenze in totale scommessa vinta
Si conclude la sesta edizione di Fu Me Festival 2025 con 10 spettacoli programmati per un totale di 15 repliche realizzate tra location site specific, chiostro di San Francesco e Teatro Bonci. Un’ottima risposta del pubblico che ha presenziato per un totale di oltre 1200 presenze.Forte la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: festival - soddisfatti
Fu Me Festival, soddisfatti gli organizzatori: "1200 presenze in totale, scommessa vinta"
Il Cannes Yachting Festival 2025 si è appena concluso! Un evento ricco di incontri, nuove idee e della passione condivisa per il mare. “Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato Gianluca Mazza, A. D. di Marina di Loano - Vedere l’interesse concreto per i nostri - facebook.com Vai su Facebook
Fu Me Festival, soddisfatti gli organizzatori: 1200 presenze in totale, scommessa vinta; Cappucciniana Il Festival dei grandi numeri; Va in archivio Borgo Sonoro. Gli organizzatori soddisfatti: Una grande festa.
Va in archivio Fu Me: “Ottima risposta di pubblico” - Si conclude a Cesena la sesta edizione di “FuMe Festival 2025” con 10 spettacoli programmati per un totale di 15 repliche realizzate in varie location. Riporta corrierecesenate.it