Frozen 3 sarà un nuovo viaggio magico | le anticipazioni confermano che la saga Disney è la più innovativa di tutte

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È circolata la prima sinossi di Frozen 3, terzo capitolo della saga del film di animazione che arriverà al cinema nel 2027 con tante sorprese. Quanto emerso conferma le parole del direttore creativo dei Disney Studios che anticipò: "La trama rispetterà ciò che le persone amano di Frozen". Ovvero la sua trama innovativa, che ha ribaltato i classici canoni della fiaba Disney. 🔗 Leggi su Fanpage.it

