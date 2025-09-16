Frignano al via le camminate per il benessere

Camminate per il benessere, parte fino al 31 ottobre un ciclo di incontri gratuiti nel Frignano.Il CSI – Comitato di Modena, in collaborazione con Appenninosport SSD, Ausl di Modena e Centro per le Famiglie del Frignano, propone un programma di camminate gratuite dedicate a chi ama il passo lento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

