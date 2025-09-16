Frieze Masters il passato dell' arte che fa tendenza

Dal 15 al 19 ottobre Londra ospita la Frieze Week, con fiere, mostre ed eventi diffusi. Tra le protagoniste, Frieze Masters guidata per la prima volta dall’italiana Emanuela Tarizzo: riscoperta di artisti dimenticati, dialogo con culture extra-occidentali e arti applicate che sfidano le gerarchie tradizionali. Un’edizione che guarda al futuro coltivando nuove generazioni di collezionisti e curatori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Frieze Masters, il passato dell'arte che fa tendenza

Arte e cross collecting a Frieze Master - Ben rappresentata l'arte del ‘900 con molte presenze italiane come da Tornabuoni che ha riportato quattro vendite di lavori di Alberto Biasi e Boetti (di cui era presente anche una mappa milionaria), ... Come scrive ilsole24ore.com

A Frieze l'arte diventa gioco a colpi di fotografia e glamour - Se le opere d'arte sono giocattoli costosi per chi può davvero permetterseli, ecco che il primo impatto con Frieze rivela questa componente ludica. Da ilgiornale.it