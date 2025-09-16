Fricchettona e bohémien | Royal Enfield presenta la Goan Classic 350 ispirata alla Goa degli anni 70

Ispirandosi alla cultura motociclistica bohémien degli anni 70 e 80, Royal Enfield presenta la Goan Classic 350 per i mercati europei: una moto ispirata allo stile bobber per celebrre anticonformismo e spirito libero. La Goan Classic 350 è un omaggio alla cultura motociclistica di Goa in India. È figlia della controcultura libera e scanzonata nata a Goa negli anni 70 e ’80, una moto hippie baciata dal sole. Parafanghi in stile chopper, manubrio ape hanger, sella ribassata in posizione ergonomica e il profilo posteriore richiamano alla mente i giorni in cui i motociclisti riducevano i loro mezzi all’essenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

