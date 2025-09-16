Fregnacce che creano consenso Floris insulta Meloni e il governo | Abbiamo leader vittimisti e rancorosi video

“Vittimisti e livorosi”. Tutti contro il governo, tutti contro Meloni. Ad Otto e mezzo pronti e via. Si parte dall’omicidio di Charlie Kirk per arrivare al “clima” italiano”. Giovanni Floris è bello carico e sul richiamo della premier contro il linguaggio aggressivo della sinistra costruisce un castello di accuse. La tesi: Meloni, il ministro Ciriani, tutto il governo stanno strumentalizzando il tema del linguaggio d’odio perché stanno “raschiando il fondo del barile”; perché il loro esecutivo è incapace di “guardare in alto” ed è fallimentare sui salari, sulle politiche migratorie, insomma su tutto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Fregnacce che creano consenso”, Floris insulta Meloni e il governo: “Abbiamo leader vittimisti e rancorosi” (video)

Italia Mattanza. . Andrea Scanzi ha letteralmente polverizzato le fregnacce di Salvini sulla Global Sumud Flotilla! Mentre il vicepremier blatera di "caccia all'ebreo" e accusa la sinistra di antisemitismo: : "Mi vergogno per lui e per l'Italia! Come può parlare di anti - facebook.com Vai su Facebook

"Queste fregnacce creano consenso": Giovanni Floris critica Vannacci e Meloni da Lilli Gruber - Giovanni Floris, da Lilli Gruber, evidenzia come dichiarazioni radicali ottengano consenso nei Paesi in difficoltà, criticando la posizione e il comportamento di politici come Vannacci e Meloni.