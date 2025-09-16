Freeze – Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales stasera su Rai2 | ospiti e anticipazioni della prima puntata del 16 settembre 2025

Al via Freeze Chi sta fermo vince, il nuovo divertente show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata in onda stasera, martedì 16 settembre 2025, su Rai2. Freeze Chi sta fermo vince, stasera su Rai2. Stasera, martedì 16 settembre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata di Freeze Chi sta fermo vince!, il nuovo show televisivo presentato da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Prodotto dalla direzione Rai Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Fremantle, Freeze è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Freeze – Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales stasera su Rai2: ospiti e anticipazioni della prima puntata del 16 settembre 2025

