Frattesi Inter il ritorno dell’ex centrocampista del Sassuolo sarà titolare con l’Ajax Lautaro in bilico
Frattesi Inter, il centrocampista parte titolare contro l’Ajax, Lautaro potrebbe partire dalla panchina nella prossima sfida?. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Ajax, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu sembra pronto a fare affidamento su Davide Frattesi come titolare. Dopo aver vissuto minuti positivi in Nazionale, il centrocampista italiano si riprende il suo posto in mezzo al campo, dove finora ha visto poco spazio in campionato, restando in panchina nelle prime tre giornate. La novità, però, riguarda la sua convocazione per la partita di domani alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: frattesi - inter
Inter-Frattesi, arriva la decisione definitiva: l’annuncio sul futuro
Nico Gonzalez ai saluti, la Juventus stuzzica l’Inter: idea di scambio con Frattesi?
Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi
GdS - #Inter, novità #Frattesi: partirà dal 1' con #Calhanoglu e #Sucic. #Lautaro verso la panchina: le ultime - X Vai su X
L'INTER CON AKANJI E LA DIFESA A 4? Spunta la 'provocazione' di Tuttosport, che ha provato a disegnare la squadra di Chivu rivoluzionandone modulo e schema Akanji centrale assieme a Bastoni, centrocampo forte e Thuram con Frattesi alle spalle di - facebook.com Vai su Facebook
Inter, il ritorno di Frattesi: sarà titolare con l'Ajax. Lautaro più no che sì - Dopo i minuti positivi in Nazionale, il centrocampista si riprende il posto anche in nerazzurro. Scrive gazzetta.it
GdS - Inter, novità Frattesi: partirà dal 1' con Calhanoglu e Sucic. Lautaro verso la panchina: le ultime - Davide Frattesi sarà la grande novità del centrocampo dell'Inter che scenderà in campo domani sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, per sfidare l'Ajax ... Riporta msn.com