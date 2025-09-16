Fratelli di Crozza Salvini e le ideologie da toilette | La destra rade la sinistra sfregia
Maurizio Crozza torna vestire i panni di Matteo Salvini mentre trasforma il concetto di “destra e sinistra” in una surreale battaglia da toilette In attesa della nella nuova stagione di Fratelli di Crozza dal 3 ottobre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza tor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: fratelli - crozza
Fratelli di crozza 2025: il ritorno dello show comico su NOVE dal 3 ottobre
C'è qualcosa di "sinistro" nei video di #CrozzaSalvini? #FratelliDiCrozza, dal 3 ottobre in prima serata sul @nove - X Vai su X
In occasione della ripartenza del one man show Fratelli di Crozza, il comico genovese Maurizio Crozza veste i panni del neo-candidato alla Regione Campania, Roberto Ficom impegnato a chiedere consigli al Presidente della Regione Vincenzo de Luca. - facebook.com Vai su Facebook
Crozza imita Papa Leone XIV e punge Salvini; Fratelli di Crozza, Salvini e le ideologie da toilette: La destra rade, la sinistra sfregia.