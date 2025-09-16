Frappart sbaglia al Var e la insultano sui social nessuna protesta per l’arbitro uomo che era responsabile

Durante Rennes-Lione (match terminato 3-1 per i padroni di casa) c’è stata una valutazione errata da parte dell’arbitra Stephanie Frappart, che era responsabile del Var. Ciò ha causato le proteste da parte dei tifosi del Lione, con annessi insulti sessisti. Caos arbitrale durante il match tra Rennes-Lione: coinvolta Frappart, che era al Var. So Foot scrive: Lunedì sera, la direzione arbitrale ha riconosciuto che c’è stato un fallo grave per cui il Var sarebbe dovuto intervenire contro il Rennes. L’arbitro del match era Ruddy Buquet, al Var c’era Stéphanie Frappart che ha sottovalutato il fallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Frappart sbaglia al Var e la insultano sui social, nessuna protesta per l'arbitro (uomo) che era responsabile.

