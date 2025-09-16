Frank Grillo rivela la differenza più grande tra lavorare per i Marvel Studios e per i DC Studios

La maggior parte dei fan concorda sul fatto che i Marvel Studios abbiano sbagliato con la gestione del personaggio di Brock Rumlow, interpretato da Frank Grillo. Il cattivo è stato introdotto come agente sotto copertura dell’HYDRA in Captain America: The Winter Soldier del 2014 e, dopo un brutale scontro con Falcon, il palcoscenico era pronto per l’ingresso in scena di Crossbones. Abbiamo visto la stessa scena in Captain America: Civil War due anni dopo, ma dopo un breve scontro con Steve Rogers, il cattivo ha incontrato una fine esplosiva, per mano di Scarlet Witch. 🔗 Leggi su Cinefilos.it