Francia nel caos Per mandar giù i tagli i socialisti si giocano la carta patrimoniale
La sinistra esige un'imposta sui «ricchi» in cambio del decisivo appoggio a Lecornu: un modo per indorare la pillola austerità.
Sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos
Francia nel caos: delinquenza minorile fuori controllo e giustizia delegittimata
Francia, furto di 600 metri di cavi: ferrovie nel caos
Caos politico in Francia, Bayrou verso la sfiducia: Macron ha ordinato alla coalizione di governo di lavorare con i Socialisti - A meno di una settimana del voto di fiducia chiesto dal primo ministro François Bayrou, è sceso in campo lo stesso Emmanuel Macron per cercare di
Caos Francia, Bayrou taglia 5 miliardi della Sanità/ Ridotte spese patologie lunghe: "si rischia catastrofe" - Crisi Manovra in Francia, i tagli alla Sanità spaventano medici e pazienti: "rischio catastrofe, il Governo Bayrou pensa che la gente scelga di ammalarsi" GIORNI FESTIVI, DEBITO E SANITÀ: I TAGLI