Francesco Renga al PalaTerni | Un viaggio emotivo tra successi che hanno segnato intere generazioni

Un concerto per celebrare i venti anni dall’uscita di ‘Angelo’ uno dei singoli più apprezzati e conosciuti di Francesco Renga. Nel corso della mattinata di oggi – martedì 16 settembre – si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma sabato 20 settembre al PalaTerni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

FRANCESCO RENGA IN CONCERTO 20 settembre 2025 ore 21.30 PalaTerni Con questo tour l'artista celebra il ventesimo anniversario di "Angelo", il brano con cui Renga conquistò il Festival di Sanremo 2005, toccando il cuore di milioni di ascoltat - facebook.com Vai su Facebook

