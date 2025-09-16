Francesco Renga al PalaTerni | Un viaggio emotivo tra successi che hanno segnato intere generazioni

Ternitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concerto per celebrare i venti anni dall’uscita di ‘Angelo’ uno dei singoli più apprezzati e conosciuti di Francesco Renga. Nel corso della mattinata di oggi – martedì 16 settembre – si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma sabato 20 settembre al PalaTerni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

