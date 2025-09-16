Francesco Pernici ha ribadito la sua eccellente caratura tecnica e ha fatto intendere di avere tutte le carte in regola per essere una promessa degli 800 metri, qualificandosi in maniera baldanzosa e altamente spettacolare alle s emifinali ai Mondiali 2025 di atletica. Il 22enne lombardo, che nel corso di questa stagione si è espresso in 1:44.05 e aveva convinto agli Europei a squadre, è rimasto in coda al gruppo fino ai 500 metri, è poi riuscito a trovare un varco all’interno, ha recuperato un paio di posizioni e poi è scalato addirittura in terza corsia sul rettilineo conclusivo, prodigandosi in una rimonta surreale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Pernici, turbo spaziale: sorpassi a doppia velocità, semifinale sugli 800 ai Mondiali! Tecuceanu out