Francesco Pernici e il sogno finale ai Mondiali negli 800 metri | orario e avversari della semifinale

Francesco Pernici ha centrato l’obiettivo della vigilia e si è qualificato per le semifinali degli 800 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento principale della stagione in corso di svolgimento a Tokyo. Il 22enne bresciano è l’unico azzurro ad aver superato il primo turno, rendendosi protagonista di una rimonta esaltante nel rettilineo conclusivo e chiudendo al secondo posto la sua batteria con 1:45.11 dietro solamente al fenomeno keniano Emmanuel Wanyonyi. A questo punto il sogno di Pernici diventa quello di staccare il pass per la finale, battendo magari anche lo storico record italiano di Marcello Fiasconaro (1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Pernici e il sogno finale ai Mondiali negli 800 metri: orario e avversari della semifinale

Atletica, Francesco Pernici: “Darò cuore e gambe per cercare di centrare la finale” - Con il secondo posto in 1'45"11 nella quinta delle sette batterie degli 800 metri piani maschili, l'azzurro Francesco Pernici centra l'accesso diretto ... oasport.it scrive

Francesco Pernici, turbo spaziale: sorpassi a doppia velocità, semifinale sugli 800 ai Mondiali! Tecuceanu out - Francesco Pernici ha ribadito la sua eccellente caratura tecnica e ha fatto intendere di avere tutte le carte in regola per essere una promessa degli 800 ... Secondo oasport.it