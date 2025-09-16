Francesco De Gregori incanta la Reggia di Caserta con Avitabile e la sorpresa Servillo in platea
di Alessandra Del Prete Non è una serata qualsiasi quella vissuta ieri alla Reggia di Caserta. Dentro la rassegna Un Belvedere da Re, Francesco De Gregori ha riportato le sue canzoni in un luogo che di per sé ha già l’impatto scenografico di un’opera d’arte. Sul palco si è presentato con l’eleganza sobria che lo contraddistingue, lasciando che a parlare fossero soprattutto le canzoni: oltre due ore di musica, un viaggio che ha abbracciato mezzo secolo di storia cantautorale. L’apertura è affidata a “Via della povertà”, quasi un manifesto di quel filo rosso che lega De Gregori a Dylan e alla grande tradizione folk internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
