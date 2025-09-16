Francesco Arienzo è una amatissimo comico napoletano, che ha raggiunto il successo nel 2017, quando ha partecipato ad Italia’s Got Talent. Il 44enne stasera sarà tra gli ospiti della prima puntata di Freeze – Chi Sta Fermo Vince, show condotto da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales, in onda dalle 21:30 su Raidue. Napoletano, classe 1981, Francesco intraprende il percorso teatrale portando in scena numerosi spettacoli, di cui oltre che attore è spesso autore e regista. Gli anni più recenti della sua carriera sono contraddistinti dall’amore per la stand-up comedy e dalla voglia di sviluppare maggiormente il suo universo comico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francesco Arienzo: curiosità, fidanzata, vita privata dell’attore napoletano