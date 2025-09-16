Franceschini | vincere è probabile serve unità vera

Franceschini rilancia il campo largo: “Serve unità, flessibilità e coraggio per battere Meloni”. Dario Franceschini, figura storica del Partito Democratico e tra i protagonisti della politica italiana degli ultimi decenni, è tornato sotto i riflettori con un’intervista a La Repubblica che ha fatto rumore. Dopo essere salito sul palco della festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia accanto a Giuseppe Conte, Franceschini ha lanciato un messaggio chiaro: vincere le prossime elezioni politiche non è solo possibile, è “probabile”. Una dichiarazione che non nasce da ottimismo ingenuo, ma da un’analisi aritmetica e politica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

