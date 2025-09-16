Francesca Bellettini dice sì alla proposta di Kering | è il nuovo Ceo di Gucci
Francesca Bellettini è nominata Ceo di Gucci, in una fase cruciale per la maison fiorentina. L’annuncio, arrivato da Kering, rappresenta la prima decisione strategica del nuovo Ceo del gruppo, Luca de Meo, e segna un passaggio chiave nel processo di riorganizzazione dei vertici. Attualmente Deputy Ceo di Kering, Bellettini ha ricevuto ampio riconoscimento internazionale per i risultati conseguiti in Saint Laurent, marchio che ha guidato per oltre dieci anni, trasformandolo in una delle realtà più solide del portafoglio del gruppo. Sotto la sua leadership, la maison parigina ha moltiplicato per 6 i ricavi, imponendosi come modello di crescita e stabilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
