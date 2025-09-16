Frana in Val Bregaglia Bondo rinasce dopo la tragedia | investiti 52 milioni di franchi

Villa di Chiavenna (Sondrio) – La comunità della Val Bregaglia può tirare un sospiro di sollievo: a otto anni dalla tragedia del Cengalo il paese di Bondo può finalmente rinascere e ritornare ad essere un centro di aggregazione per la comunità valligiana. Il 12 settembre sarà una data che gli abitanti della località della Val Bregaglia si ricorderanno a lungo perché sancisce una nuova vita e nuove prospettive per il futuro. Dopo 4 anni di lavori, così come riportato dalla RSI (Radiotelevisione della Svizzera italiana), i lavori per il consolidamento del versante e per mettere la zona in sicurezza sono terminati e gli abitanti possono tirare un gran sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

