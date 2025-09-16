Fotografa aiuta l'ex marito a organizzare la proposta di matrimonio | La prova del nostro percorso come co-genitori

Un uomo ha chiesto l’aiuto della sua ex moglie, di professione fotografa, per sorprendere la fidanzata con una proposta di matrimonio, dimostrando come comunicazione e rispetto possano trasformare famiglie allargate. Il gesto, condiviso su TikTok, ha mostrato una co-genitorialità armoniosa e una relazione positiva tra ex e nuovi partner: "Ci siamo impegnati, ma ora sappiamo comunicare". 🔗 Leggi su Fanpage.it