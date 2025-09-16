FOTO Giornata Mondiale della Sicurezza dei Pazienti 2025 domani focus al San Pio

16 set 2025

Tempo di lettura: 3 minuti “Vogliamo garantire la salute, il benessere e la continuità assistenziale”. Questo è l’obiettivo che l’ Ospedale San Pio di Benevento vuole conseguire a seguito dell’adesione alla Giornata Mondiale della Sicurezza dei Pazienti 2025 che ha trattato il tema assegnato dalla World Health Organization (WHO) questa settima edizione e che è stato: “Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino”. Il nosocomio sannita ha risposto con una serie di iniziative per la giornata di domani. Stand e punti informativi, brochure, video per mostrare l’offerta dei servizi a partire dal Reparto di Ostetricia e Ginecologia alla Pma alla Neonatologia, un percorso articolato e complesso che tiene conto della donna oltreché del bambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

