FOTO Giornata Mondiale della Sicurezza dei Pazienti 2025 domani focus al San Pio
Tempo di lettura: 3 minuti “Vogliamo garantire la salute, il benessere e la continuità assistenziale”. Questo è l’obiettivo che l’ Ospedale San Pio di Benevento vuole conseguire a seguito dell’adesione alla Giornata Mondiale della Sicurezza dei Pazienti 2025 che ha trattato il tema assegnato dalla World Health Organization (WHO) questa settima edizione e che è stato: “Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino”. Il nosocomio sannita ha risposto con una serie di iniziative per la giornata di domani. Stand e punti informativi, brochure, video per mostrare l’offerta dei servizi a partire dal Reparto di Ostetricia e Ginecologia alla Pma alla Neonatologia, un percorso articolato e complesso che tiene conto della donna oltreché del bambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: giornata - mondiale
31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.
19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte
Fantacampionato Mondiale per Club, la top 11 della 2ª giornata
29 Settembre - Giornata Mondiale del Cuore: la prevenzione è la prima terapia. Le malattie cardiovascolari sono ancora oggi la prima causa di morte al mondo, con oltre 17 milioni di vittime ogni anno, ma si possono prevenire con sane quotidiane corrette. - facebook.com Vai su Facebook
Gli ospedali si tingono di arancione per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente; Sicurezza in mare, a Catanzaro grande partecipazione alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento; FOTO | A Roma ordigno esploso nella notte davanti al centro sociale La Strada.
Giornata mondiale per la sicurezza delle cure - In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, quest’anno dedicata in particolare ai bambini. Da laquilablog.it
Napoli, Giornata mondiale per la sicurezza di pazienti: le attività organizzate dall'Asl - Si celebrerà il 17 settembre 2025 la settima Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti (World Patient Safety Day) che coincide con la Giornata nazionale per la sicurezza delle ... Scrive msn.com