FOTO ATTESA 2025 | l’arte contemporanea nei luoghi del presepe vivente di Morcone

Anteprima24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti   di Annalisa Papa Se nelle serate delle scorse settimane avete cercato frescura e ristoro tra i vicoli di Morcone, non può esservi sfuggita la sua momentanea veste di galleria d’arte a cielo aperto. Dal 12 al 25 agosto e nei fine settimana del 13-14 e 27-28 settembre 2025, dalle 19,00 alle 21,00, il centro storico del borgo sannita ha infatti accolto e accoglierà la seconda edizione di ATTESA, collettiva di arte contemporanea curata da Alba La Marra. Accompagnati lungo tutto il percorso da un sottofondo musicale, si possono scorgere, nei luoghi protagonisti dell’ormai storico e conosciutissimo presepe vivente, opere d’arte che vanno dalla scultura, alla pittura, alla videoarte fino alla fotografia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto attesa 2025 l8217arte contemporanea nei luoghi del presepe vivente di morcone

© Anteprima24.it - FOTO/ ATTESA 2025: l’arte contemporanea nei luoghi del presepe vivente di Morcone

In questa notizia si parla di: attesa - arte

YOUNGJAE dei GOT7 e l’arte dell’attesa: «Fermata» è la sua promessa di ritorno ai fan

Attesa, a Morcone una collettiva d’arte contemporanea nei luoghi del presepe vivente

Miss Abruzzo è una giovane in dolce attesa e “nipote d’arte”: l’intervista con Caterina Balivo

Asl Pescara pubblica foto pronto soccorso, 'nessuno in attesa' - Con un post pubblicato su Facebook la Asl di Pescara ha messo fine alle polemiche nate da una nota del Nursind - Lo riporta ansa.it

Sanità, in Molise nel 2025 liste d'attesa meno lunghe - Le convenzioni stipulate dall'Asrem, Azienda sanitaria regionale del Molise con le strutture sanitarie accreditate, stanno contribuendo a ridurre i tempi di attesa. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Foto Attesa 2025 L8217arte