FOTO ATTESA 2025 | l’arte contemporanea nei luoghi del presepe vivente di Morcone

Tempo di lettura: 3 minuti di Annalisa Papa Se nelle serate delle scorse settimane avete cercato frescura e ristoro tra i vicoli di Morcone, non può esservi sfuggita la sua momentanea veste di galleria d’arte a cielo aperto. Dal 12 al 25 agosto e nei fine settimana del 13-14 e 27-28 settembre 2025, dalle 19,00 alle 21,00, il centro storico del borgo sannita ha infatti accolto e accoglierà la seconda edizione di ATTESA, collettiva di arte contemporanea curata da Alba La Marra. Accompagnati lungo tutto il percorso da un sottofondo musicale, si possono scorgere, nei luoghi protagonisti dell’ormai storico e conosciutissimo presepe vivente, opere d’arte che vanno dalla scultura, alla pittura, alla videoarte fino alla fotografia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

