FOTO ATTESA 2025 | l’arte contemporanea nei luoghi del presepe vivente di Morcone
Tempo di lettura: 3 minuti di Annalisa Papa Se nelle serate delle scorse settimane avete cercato frescura e ristoro tra i vicoli di Morcone, non può esservi sfuggita la sua momentanea veste di galleria d’arte a cielo aperto. Dal 12 al 25 agosto e nei fine settimana del 13-14 e 27-28 settembre 2025, dalle 19,00 alle 21,00, il centro storico del borgo sannita ha infatti accolto e accoglierà la seconda edizione di ATTESA, collettiva di arte contemporanea curata da Alba La Marra. Accompagnati lungo tutto il percorso da un sottofondo musicale, si possono scorgere, nei luoghi protagonisti dell’ormai storico e conosciutissimo presepe vivente, opere d’arte che vanno dalla scultura, alla pittura, alla videoarte fino alla fotografia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: attesa - arte
YOUNGJAE dei GOT7 e l’arte dell’attesa: «Fermata» è la sua promessa di ritorno ai fan
Attesa, a Morcone una collettiva d’arte contemporanea nei luoghi del presepe vivente
Miss Abruzzo è una giovane in dolce attesa e “nipote d’arte”: l’intervista con Caterina Balivo
L’esposizione dedicata alla censura nella storia dell’arte, attesa per il 17 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione. Gli organizzatori respingono le accuse di blasfemia: “Infondate, l’opera McJesus è una denuncia d - facebook.com Vai su Facebook
Asl Pescara pubblica foto pronto soccorso, 'nessuno in attesa' - Con un post pubblicato su Facebook la Asl di Pescara ha messo fine alle polemiche nate da una nota del Nursind - Lo riporta ansa.it
Sanità, in Molise nel 2025 liste d'attesa meno lunghe - Le convenzioni stipulate dall'Asrem, Azienda sanitaria regionale del Molise con le strutture sanitarie accreditate, stanno contribuendo a ridurre i tempi di attesa. Riporta ansa.it