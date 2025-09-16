Forza Italia Giovani Avellino protagonista ad Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso weekend, a San Benedetto del Tronto, si è svolta la terza edizione di Azzurra Libertà, appuntamento nazionale dei giovani di Forza Italia, che ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti della manifestazione anche una folta delegazione della provincia di Avellino, guidata dalla coordinatrice provinciale Michela Colucci, che è intervenuta in più momenti qualificanti del programma. Durante il panel dedicato al futuro energetico del Paese, la Colucci ha posto alcune domande ai relatori sul tema del nucleare, dialogando direttamente con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin: “Il nucleare rappresenta una sfida e un’opportunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it