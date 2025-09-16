Fortini Sonori a Isnello masterclass gratuita di chitarra con Giuseppe Scarpato
Nuovo appuntamento a Isnello con le attività del progetto di formazione all’ascolto Fortini Sonori di Isola Tobia Label e Mercadante Editore. Il borgo siciliano ospiterà infatti il 29 settembre 2025, la masterclass gratuita di chitarra con Giuseppe Scarpato, che è chitarrista, autore, compositore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
