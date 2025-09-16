Formare il cambiamento | al via il primo corso per Mobility Manager scolastici

Trasformare gli spostamenti casa-scuola in un'abitudine più sicura, sostenibile e consapevole: è questo l'obiettivo del nuovo percorso formativo promosso dall'Ufficio Mobility Management del Comune di Brescia, in collaborazione con il Gruppo Brescia Mobilità e l'Ufficio Scolastico Territoriale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it