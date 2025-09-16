Forbidden Fruit anticipazioni 17 settembre | Ender indaga sui gioielli di Halit per smascherare Yildiz
Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie Forbidden Fruit,dove continuano gli intrighi e la rivalità tra Ender e Yildiz. Nell' episodio di mercoledì 17 settembre di nuovo, le due donne saranno l'una contro l'altra: Dato che Ender ha scoperto che alcuni dei protettissimi gioiello di Halit sono falsi, adesso vuole smascherare la ragazza. Yildiz intanto, si trova un'altra volta sotto ricatto. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
