Forbidden fruit 2 replica puntata del 16 settembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 16 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz ha perso il bambino ed è arrabbiata con Halit perché ha cacciato sua madre di casa. Per cercare di renderla felice, Halit le dice che comprerà un nuovo appartamento ad Asuman, in un bel quartiere di Bodrum. Zeynep è preoccupata per sua sorella e cerca di starle accanto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 35 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

