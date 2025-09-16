Fontana | Parte dell’energia deve rimanere dove viene prodotta
Il governatore lombardo: «Per rispettare i target Ue rischiamo di sacrificare l'agricoltura per mettere pannelli solari».
Reggia di Caserta, parte il restauro della Fontana del Pastore
Il Presidente della Camera Fontana riceve il Ventaglio da parte della Stampa Parlamentare – Il video
Periferie urbane: Fontana, "nessuna parte del Paese può restare ai margini, tutto il territorio deve concorrere allo sviluppo sociale ed economico" - La Giornata nazionale delle periferie urbane, istituita dal Parlamento e celebrata oggi per la prima volta, richiama un impegno che coinvolge tutti e che deve essere costante: allargare l'attenzione
"La fontana deve zampillare bene" - Mentre procede il certosino restauro della antica fontana di fronte al Palazzo Comunale, interviene sul tema Alberto Mazzacchera del gruppo di minoranza "Fare Comune" in consiglio comunale: "A mettere