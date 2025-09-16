Fondo monetario internazionale ultimatum al governo Meloni | Tagli e riforme o il debito vi travolgerà

Alla vigilia di una Legge di Bilancio complicata, il Fondo monetario internazionale ha alzato il tiro sull’Italia. Non più raccomandazioni generiche, ma un vero ultimatum politico al governo di Giorgia Meloni. Il capo missione per l’Italia, Lone Christiansen, ha chiesto “un consolidamento fiscale più ampio rispetto a quanto previsto” per centrare entro il 2027 un avanzo primario pari al 3% del Pil, il che significa una correzione da 57 miliardi di euro. Un obiettivo che ribalta i conti e che implica sacrifici pesanti. Nel mirino finiscono flat tax per gli autonomi, bonus e sconti fiscali: per il Fondo sono misure sacrificabili se l’Italia vuole davvero ridurre il debito e riconquistare la fiducia degli investitori internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fondo monetario internazionale, ultimatum al governo Meloni: “Tagli e riforme o il debito vi travolgerà”

Il Fondo Monetario promuove la resilienza italiana ma avverte: freni strutturali e incertezze restano - Investimenti e Pnrr sostengono il Pil, mentre il futuro dipende dalla capacità di superare debolezze interne e turbolenze globali ... msn.com scrive

