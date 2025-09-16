Fondi inaugura il nuovo Teatro Comunale il 15 settembre 2025
Nella sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama Il teatro, presidio vivo e vitale, valorizza il patrimonio italiano accogliendo attori di diverse generazioni e sensibilità, favorisce la crescita di un pubblico, stimola la partecipazione attiva e rafforza i legami identitari delle comunità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il Comune di Fondi e ATCL, Circuito Multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, presentano la Stagione 2025/2026 che, in questa occasione, coincide con l'inaugurazione del nuovo teatro, sabato 25 ottobre
Inaugurazione “Teatro Città di Fondi”; Fondi inaugura il nuovo Teatro Comunale: al via la stagione 2025/2026; SPETTACOLO, eventi. Inaugurazione del Teatro Città di Fondi e stagione teatrale 2025-26.
Il teatro comunale di fondi “nino canale” apre con “i tre moschettieri” il 25 ottobre, stagione teatrale 2025/2026 - Il teatro comunale di Fondi inaugura il 25 ottobre 2025 con “I Tre Moschettieri – Opera pop” e presenta una stagione ricca di grandi nomi, spettacoli vari e iniziative culturali per giovani. Come scrive gaeta.it
Apertura Teatro Fondi, in Senato conclusa la presentazione - Si è conclusa da poco al Senato la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2025-