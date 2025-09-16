Fondazione Vittorio Occorsio al via Proteggere il futuro la prima edizione del Festival della sicurezza
Al via la prima edizione del Festival della Sicurezza promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio. Un appuntamento destinato a diventare annuale, nato con l’intento di favorire il dialogo tra esperti, istituzioni e cittadini su temi di rilevanza nazionale e internazionale. Obiettivo della prima edizione dal titolo "Proteggere il Futuro", che si terrà a Cagliari il 19 e 20 settembre, è riflettere sul tema della sicurezza delle infrastrutture energetiche, con uno sguardo più ampio ai temi della geopolitica, della sicurezza sociale, ambientale e digitale. Dalla cyber resilience ai cambiamenti climatici, dalla criminalità organizzata alla transizione energetica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: fondazione - vittorio
Il film “Discesa Libera” rientra nel progetto Rete Prevenzione Alzheimer della Fondazione Rosa e Giovanni Melchiorri e nasce dal cortometraggio “Vittorio” del 2019. Per poter sostenere lo sviluppo del progetto e raccontare la storia di Vittorio in un lungometra - facebook.com Vai su Facebook
Proteggere il futuro, a Cagliari il Festival della Sicurezza della Fondazione Vittorio Occorsio; 'La Giustizia adotta la Scuola': partenariato Anac- Fondazione Vittorio Occorsio; Viminale: siglato accordo con la Fondazione Vittorio Occorsio.
Fondazione Vittorio Occorsio, al via "Proteggere il futuro" la prima edizione del Festival della sicurezza - Esperti, istituzioni e cittadini a confronto: dalla cyber resilience ai cambiamenti climatici, dalla criminalità organizzata alla transizione energetica ... Lo riporta msn.com
Fondazione Occorsio a sostegno della legalità: al via la V edizione di "La Giustizia adotta la Scuola" - Fondazione Vittorio Occorsio rinnova il suo impegno per diffondere la cultura della legalità nelle scuole: al via la quinta edizione di "La Giustizia adotta la Scuola" Si terrà a Roma, il 5 marzo 2025 ... Da affaritaliani.it