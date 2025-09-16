Fondazione Cariplo in campo | cinque milioni per progetti sociali
In arrivo un bando da 5 milioni per progetti sociali, offerto da Fondazione Cariplo, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori risorse di Regione Lombardia. Per la prima volta nel 2026 il bando “Emblematici Maggiori” di Fondazione Cariplo riguarderà il territorio della provincia di Monza e Brianza. Da anni Fondazione Comunità Monza e Brianza indice bandi per progetti proposti da enti del Terzo settore che vanno da alcune migliaia di euro fino a circa 100mila euro. Ma per la prima volta interviene direttamente Fondazione Cariplo che promuove bandi per cui la richiesta minima è da un milione a salire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
