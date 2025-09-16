Fondazione Amplifon e? on air con la seconda edizione del podcast Sulla gentilezza

È on air la seconda edizione del podcast Sulla gentilezza ideato e promosso da Fondazione Amplifon, la fondazione aziendale dell’omonimo Gruppo leader mondiale nei servizi e soluzioni per la cura dell’udito, insieme a Chora Media. Con quattro nuovi episodi, il podcast torna ad approfondire il significato e le forme della gentilezza attraverso un dialogo tra Mario Calabresi e alcuni protagonisti della società e della cultura come Ferruccio de Bortoli, Marco Damilano, Amalia Ercoli Finzi e Jacopo Veneziani. Le conversazioni affronteranno il tema della gentilezza da prospettive diverse: l’informazione, la politica, la scienza e l’arte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

